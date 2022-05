J'accompagne au quotidien des femmes et des hommes en reconversion professionnelle.



Que vous soyez à la recherche d'un emploi ou que vous ayez le projet de créer votre activité à l'international je vous invite à me rencontrer.



SAGE vous accompagne dans vos missions à l'international en vous déchargeant de la gestion administrative et juridique de votre activité. Notre équipe porte des consultants dans le monde entier pour des missions ponctuelles de courtes ou longues durées.



Pour me contacter : marina.george@sagesa.com ou 06 65 86 41 27



Mes compétences :

Portage salarial