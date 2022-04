Andrew BURLONE

Visionnaires offre des services de branding design et de promotion de marques. Nous développons des identités visuelles, des plateformes de branding ainsi que du matériel publicitaire et promotionnel. Nous offrons également des services de consultation pour la mise en œuvre et la supervision de stratégies de marque, de plans de communication et de planifications média.



http://www.visionnaires.com



Advantex Marketing

Air Canada

Altus Group

AGO - Art Gallery of Ontario

BCE Place

BDC - Business Development Bank of Canada

Bios4ever

CMNA - Canada Metal North America

Canderel

Centre vétérinaire DMV

CGI

City of Westmount

CN Intermodal

Colliers International

Desjardins

DMV veterinary centre

EFF communication

Entourage Relocation

ExelTech Aerospace

Gaz Metro

Greater Toronto Airport Authority

Greater Toronto Marketing Alliance

Groupe DSD

Harry Rosen

Hilton Toronto

Hydro Quebec

ICÉA - Semaine québécoise des adultes en formation

Intervista Institute

Jewish General Hospital

Laurentian Bank

Lavery, de Billy

Le Calao Restaurant

Manulife

Merck

Motorola

OIIQ - Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

OK centres du pneu

Oxford Properties Group

Pixcom

PupPawrazzi

Québecor

Radisson Suite Hotel

Ravenhill Communication

Remax

Ribbmont Int'l.

Royal Lepage Commercial

Schering-Plough

Sensix Events & Communications

Sun Microsystems

Toronto Board of Trade

Toronto Economic Development

Tourism Montreal

UCSS Security Systems

UQCN / Nature Québec

YMCA

Vidéotron

Vox Mundo



Mes compétences :

Art

B2B

Branding

Communication

Création

Création publicitaire

Design

Designer graphique

Digital

Digital art

Graphique designer

Graphisme

Idéation

logo design

Planification

Publicité

Stratégie

Stratégie publicitaire

Web

website