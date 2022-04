Andrew CULLEN

Joueur d'équipe avec une expérience significative dans la vente et le service à la clientèle, dans les secteurs du sport, du tourisme, de l'assurance et de la communication.



Fortes preuves de ventes de haut niveau et de fidélisation clientele par des contrats de grande envergure.



Multilingue - renforcée par 16 mois de voyage et de bénévolat en Asie et en Amérique du Sud.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Mac OS X

GlobeTrack

Adobe Lightroom

Sales Force

Microsoft Windows