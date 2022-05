Mickael LEROUX

Conseiller à la création:

J'accompagne dans la réflexion du modèle économique (Canvas et Lean Canvas), les aspects juridiques et financiers, jusqu'à la réalisation du prévisionnel et la recherche de financement.



Je suis les jeunes entreprises dans leurs premières années afin de rompre l'isolement du chef d'entreprise et l'aider à réaliser leur TBG.



Je coach également les étudiants dans le programme "Les Entrepreneuriales" sur l'Université du Maine.



J'interviens également depuis plusieurs années dans un UEL "Création d'entreprise" de 20H à l'Université du Maine.



Mes compétences :

Comptabilité

Droit

Finance

Formation