Anne LE MENN

Depuis la création de mon entreprise en octobre 1984, ma plus grande passion a été de faire grandir cette entreprise en respectant les valeurs qui ont été fondatrices pour moi : partage, équité, dynamisme, professionnalisme réactivité et convivialité ! un mot d'ordre chez nous "Etre sérieux sans se prendre au sérieux !"



Buroscope a aujourd'hui 3 pôles :

formation continue pour salariés et demandeurs d'emploi (bureautique, Web, informatique, communication orale et écrite, management, organisation, Pao...).

Formation diplômantes (BTS assistant de gestion PME, intégrateur Web, gestionnaire de paie, secrétaire assistant et secrétaire comptable, téléconseiller...)

accompagnement vers l'emploi : 50 ans et compétents.



Création d'un réseau de chefs d'entreprises partageant les mêmes valeurs sur l'Egalité pofessionnelle et la citoyenne : réseau EGALITE au sein de FACE (fondation Agir contre l'exclusion).



Mes compétences :

Formation

Web