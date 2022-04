Andrew DRUMMOND

RAP est une société anglaise innovante spécialisée dans la conception et la fabrication d’emballages pour le secteur agroalimentaire. Nos produits incluent :



- MA Tray – un laminé de carton et de film en forme de barquette qui peut être utilisé avec les systèmes d’atmosphère modifiée pour augmenter la durée de vie des produits frais. Cet emballage en carton présente également un avantage écologique en comparaison des emballages en plastique.



- Softpack - un laminé de papier et de film utilisé dans les systèmes de « flowpack ». L’emballage peut aussi être utilisé avec les systèmes d’atmosphère modifiée.



- FFW – un emballage pour la vente en libre service dans le secteur « snacking »







