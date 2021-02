Andrew J SMITH (ANDREW J SMITH)

Bonjour.

En France depuis 2001, (nationalité Français en 2019), Je suis est expérimenté dans la formation de la langue anglaise et je possède un certificat TESOL de Trinity College London.

Jai beaucoup dexpérience dans le commerce, le tourisme et larchitecture. Jutilise ces expériences pour enrichir mes formations en anglais, notamment pendant des cours danglais des affaires. En France depuis 20 ans, cela me permet de comparer les langues anglaise et française, et de dévoiler les nuances et subtilités de chaque langue pour des participants.

En Angleterre à John Lewis Partnership, jai formé les salariés dans son rayon en mesures de comptabilité et systèmes dadministration. En France à la patinoire de Vannes, jai formé des jeunes patineurs en patinage artistique pendant 4 ans et le Trésorier de l'association de Sports loisirs a La Chapelle Neuve pour plus de 10 ans.