Écrivain, auteur de nombreux ouvrages aux sujets divers tels que : Templiers, Druides, traditions Magiques de France, mais aussi contes et légendes de Bretagne, Korrigans, Histoires Terrifiantes de Bretagne, etc. Ceci sous différents noms : Run Futthark, Andrew Scot... J'ai été collaborateur et ami du défunt Jimmy Guieu. Ex journaliste, hockeyeur sur glace.. Bref, vies multiples en une seule. Je travaille par ailleurs 6 mois par an comme policier dans une P.M. ( Police Municipale ) , quelque part en Bretagne. La vie continue donc. Je suis un Tadig Coz enchanté par ses petits fils. Et, si les Dieux m'assistent, j'espère couler des jours heureux et passionnés en Russie, seul pays, selon mon analyse, où l'humanité peut encore s'inspirer de vraies bases. Il faut dire que le nautonier qui est à la barre, navigue en Maître dans des eaux européennes et mondiales, envahies de requins de la pire espèce.