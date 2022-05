Olivier LECOSSOIS

Développeur confirmé dans le domaine des nouvelles technologies de l’information en objet sur C#, .NET, C, C++, PHP, et client/serveur sous plusieurs SGBDR. Expert en tuning SQL et en amélioration des performances de bases de données.



Une capacité d’adaptation qui me permet de bien m’intégrer au travail d’équipe ainsi qu’aux projets qui me sont proposés.



Mes qualités relationnelles et mon dynamisme renforcent mes compétences.



Mes compétences :

AJAX

Android

Base de données

BPC

C# Dotnet…

DotNet

HTML

JAVA

Javascript

Microsoft Serveur

Microsoft SQL

Microsoft Sql serveur

Microsoft SSIS

MS SQL

MySQL

PHP

SAP

Sybase

Tuning

Tuning SQL

Web

SQL