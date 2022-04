Andrey CHATIN

Travaillant actuellement comme un tisserand, trouver un emploi dans l'industrie du textile, de l'habillement ou industrielle. J'ai l'expérience du travail indépendant sur les métiers « Muller » de types NG, NF, CKM et les productions des sangles et des gaines du fils polyester. J'accomplis les taches suivants : bobinage, ourdissage, réglage et la réparation des métiers, la tenture des produits vrac, je sais coudre sur une machine à coudre. Toujours j'étudie avec plaisir nouveau comme sur les théories et aussi pratiquement.



Mes compétences :

Microsoft Office

Extrusion

Adobe Photoshop