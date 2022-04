Andrey MAKSIMENKO

Domaines d’expertise :



-Développement Préclinique (early ADME/PK/PD/Tox)

-Biologie moléculaire et cellulaire, Immunohistochimie

-Screening de molécules à activités immunomodulatrices

-Étude des interactions protéiques

-Étude des Mécanismes d’action

-Vectorisation des médicaments

-Métabolisme des molécules et l’identification structurale des métabolites

-Proteomics, Biomarqueurs

-Sélection et gestion des sous-traitants (CROs)

-Rédaction de documents réglementaires



Mes compétences :

Biotechnologies