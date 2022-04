Andrh DAUPHINE

L’ANDRH Dauphiné est le groupe local de l'ANDRH nationale rassemblant les professionnels RH de l’Isère travaillant au sein d'organisations de tous milieux professionnels et de toutes tailles.



Qu'est que l'ANDRH ?

Association française créée en 1947 au service des professionnels RH : 5000 membres répartis dans 80 groupes locaux



Nos missions :

Anticiper et accompagner l'évolution des métiers RH

Créer de la valeur ajoutée pour nos adhérents

Etre une communauté de professionnels RH



Avec quels moyens ?

Nous organisons 11 réunions par an avec des formats très variés :

- Intervenants spécialises sur des thèmes RH d'actualité ou de fond

- Visites d'entreprise et présentation de leurs enjeux RH

- Ateliers d'échange de pratiques RH entre membres

- Soirée annuelle conviviale

- Médias sociaux : Twitter, VIADEO, LINKEDIN, Pinterest



Quelle ambiance ?

Partage, convivialité, professionnalisme, simplicité.



Venez-nous rejoindre.





Mes compétences :

Ressources humaines

Laboratoire RH

droit social

GPEC

Qualité de vie au travail

management

recrutement

marque employeur

SIRH

formation

Gestion des compétences

e-learning

Rémunérations