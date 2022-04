Andriakanto Niriana RAZAFIMBOLA

Je suis une opératrice web et rédactrice web freelance à Madagascar. Mes domaines de compétences sont : la rédaction de contenu web de qualité, rédaction SEO, référencement de site Internet (soumission annuaire, échange de lien, création blog). Je suis donc capable de mettre en forme mes articles sur Wordpress. J'aimes vraiment produire des articles de qualité, basés sur des recherches, avec un vrai but derrière. Mon but est toujours qu'il serve à quelque chose. J'ai réalisé les contenus du site it-wdev.com. N'hésitez pas à me contacter pour discuter de nouveaux projets.



Mes compétences :

Création de site web

Communication Web

Rédaction web

Référencement web

HTML / JavaScript / CSS

Développement web