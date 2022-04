Andriamahefarivo Dean Andy RAHARISON

Etant dynamique, organisé, professionnel, créatif, avec une grande capacité d’assimilation, j’estime pouvoir contribuer à l’atteinte des objectifs de l’établissement.

De plus, ayant le sens de l’écoute, le sens du dialogue et aussi apte à travailler en équipe, j’espère apporter à l’établissement mes connaissances et mes expériences.

Je ne pourrai être efficace que pour le bon fonctionnement de l’établissement. J’ai aussi pour objectif d’accroître mon expérience professionnelle au sein de l’établissement pour mon épanouissement dans le monde professionnel.



Mes compétences :

en Administration

Ciel Compta

Comptabilité générale

Gestion administrative

Gestion des ressources humaines

Community management

Modérateur de contenus web

Transcription audio

Opérateur de saisie