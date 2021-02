Nirina RAHARISON

Travaillant au sein d'une des plus grandes agences de l'accueil événementiel, depuis près de 2 ans, j'ai pu me former et appliquer les missions essentielles d'un chargé de recrutement:



• Gérer les recrutements de manière autonome : rédiger les annonces, proposer des solutions pour la stratégie de diffusion (en étudiant les différents jobboards), mener les entretiens téléphoniques ou physiques avec les managers, sélectionner et proposer les candidats.

• En lien avec la responsable recrutement et la chargée de comptes clients, préparer les arrivées.

• Participer aux événements des clients afin d'assurer un suivi qualitatif et quantitatif du recrutement.

• Recherche et identification des profils en mode chasse (réseaux sociaux, site de recherche d'emploi, etc.) en adéquation aux besoins remontés par les responsables clients

• Assurer une veille régulière afin d’identifier des leviers de recrutement innovant.



J'ai pu développer les qualités humaines nécessaire afin d'assurer au mieux les missions d'un chargé de recrutement: organisé, astucieux, réactif, adaptable, créatif et je bénéficie d'un excellent relationnel.



De plus, mes précédentes expériences dans le milieu des relations presse m'ont permis de bénéficier d'un très bon niveau en Anglais ainsi qu'une connaissance de l’univers de la communication, des médias et de la mode.



Mes compétences :

Communication

Édition

Presse

Relation presse

Magazines

Danse

Adobe Photoshop