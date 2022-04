Andriamirado RAZAFIMANDIMBY

Titulaire d'une Maîtrise en Informatique et Statistique Appliquées dans le Département de Mathématiques et Informatique de l'Université d'Antananarivo, je possède 9 années d'expériences en gestion et traitement de données d'entreprise/projet en allant des collectes, aux traitements jusqu'aux récapitulations et analyses. Ces expériences me sont devenues des passions.



Mes compétences :

Gestion/Traitement de données

Enquête nutritionnelle, Anthropométrie, ENA

Microsoft Windows, Unix

VBA, VB6, Ms Excel, Ms Access

Analyses de données, statistiques appliquées

Bases de données,SQL

Logiciels de statistiques XLStat, SPSS, R