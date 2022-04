Andriamparany RAVELONARIVO

Consultant et Expert Maritime International depuis 2011



- Depuis 2011 jusqu'à ce jour : Expert exclusif et Auditeur de la société de classification des navires , l'INTERNATIONAL NAVAL SURVEYS BUREAU (INSB) basée au Pirée -Grèce et représente cette société grecque dans tous les ports de la zone Sud -Ouest Océan Indien

- Depuis 2014 jusqu'à ce jour : Expert et Représentant de ETIC Sas Africa P&I Services dans tous les ports de Madagascar.



Expériences professionnelles



- 2017 : Consultant Assistant de l'IMO de l'Atelier pour le développement des capacités institutionnelles nationales et des ressources humaines dans le domaine de l'enquête sur les accidents maritimes, la résolution MSC.255 (84) ainsi que la résolution A.1075 (28), et vise à aider l'Agence maritime de Madagascar (APMF) à mener uniformément des enquêtes sur les sinistres et incidents maritimes conformément au Code d'enquête sur les accidents.



- 2016 : Mise en Œuvre du Code ISPS '(Sûreté Maritime) de l'installation portuaire "Plate Forme Terminal Pétrolier "Galana Petroleum Toamasina.



- 2004 et en 2008 : Directeur et fondateur de Malagasy Maritime Security Services (MMSS) , pour la mise en œuvre du Code ISPS (sûreté maritime) dans les quatre principaux port de Madagascar .



- 2003 et en 2009 : Expert nautique pour la réhabilitation des phares et des balises de Madagascar en partenariat avec Egis BCEOM Paris.



- 1986 à 2011 : Capitaine sur des navires marchands (cargo, porte containers et passagers) armés au long cours et au cabotage international.

- 1976 à 1986 : Officier pont et second capitaine sur des navires de la Marine Marchande



- Large et grande expérience en matière de navigation maritime,

- Maitrise des normes maritimes sur l'application des conventions internationales maritimes (SOLAS , MARPOL , Codes ISM et ISPS...)

- Pourrait intervenir et apporter son savoir faire dans toutes les activités maritimes.



e-mail: captainmparany@gmail.com

Phone : +261 34 20 767 46

skype ID :capt.andriamparany



Mes compétences :

Classification

ISM

ISPS

Marine marchande

Représentant