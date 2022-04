Andrian RAZAFINDRAKOTO

Architecte de solutions sur les technologies Oracle, j'ai commencé ma carrière en tant que développeur C/Unix sur de multiples projets au sein des SSII. Au cours des années 90, je me suis particulièrement intéressé aux domaines des bases de données relationnelles, d'abord Dbase, Informix puis Oracle, intérêts qui ne m'a pas quitté depuis. Curieux de tout, mon métier me permet, à travers mes différents clients, de vivre des situations diverses et très intéressantes. Mes compétences techniques acquises durant toute ma carrière me permettent aujourd'hui de conseiller au mieux mes clients à laquelle j'ajoute une compétence managériale d'une équipe d'expert technique. Aujourd'hui j'évolue vers des fonctions de business developer et de chef de projet



Mes compétences :

Management

Gestion de projet