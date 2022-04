Jean-François GRIGORIAN

Ingénieur dans les métiers de l'instrumentation et le contôle commande de procédé, mes expériences m'ont permis d'acquérir des compétences dans les domaines du traitement des gaz de raffinage et de pétrochimie (H2S/SO2) ainsi que dans le stockage et la liquéfaction (LNG) du gaz naturel.

La mise en place d'équipement de sécurité et de régulation,l’élaboration de cahiers des charges ainsi que la gestion d'équipe pour des chantiers pluridisciplinaires m'ont permis d'élargir mes compétences au delà de ma formation première.



Mes compétences :

ASME

PLC

APS

SIL

HAZOP

API

INSTRUMENTATION

Achat