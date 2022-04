James TREMBLAY

Autodidacte et polyvalent, je mets à coeur de vouloir réussir chacune de mes entreprises.

Très ouvert et attentif aux autres, j'aime relever de nouveaux défis et poursuivre mon parcours professionnel dans un milieu industriel, dans une activité de travaux neufs et de rénovation d'unité de production.

Rejoindre une structure d'une autre dimension dont la taille et l'organisation me permettront : de gérer des projets plus importants, mais également d'évoluer dans le groupe suivant les opportunités.