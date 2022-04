Andriana NANTANY

Après avoir connu différents domaines du Génie civil, j'ai envie de découvrir d'autres domaines d’activité dans lesquels je pourrai utiliser les compétences en Gestion de projet acquises durant mes 8 années d'expériences. Aussi, j’ai souhaité faire évoluer ma carrière vers l’IT qui, servant toutes les fonctions de l’entreprise, répond à ces aspirations.



J’ai démontré par mes expériences passées mes compétences en gestion de ressources, en management d’équipe. Je sais faire face aux difficultés qu'on peut rencontrer durant un projet notamment la gestion du stress généré par les contraintes temporelles, matérielles et financières. Je sais définir une problématique de façon claire en ayant à l’esprit une vision globale. Je suis persévérante et fait tout pour tenir mes engagements.



Je viens de finir mon stage de fin d'étude, en Mastère Spécialisé en ingénierie des systèmes informatiques ouverts , chez Amadeus France au sein de la Direction des Opérations comme assistant chef de projet e-commerce.



Je suis opérationnelle immédiatement et rechercherai donc un poste de chef de projet Informatique MOA Recette.



Mes compétences :

Java

ECommerce

JIRA

XML

UNIX

UML/OMT

Scrum Methodology

SQL

Responsive Design

PostgreSQL

Microsoft Windows

Microsoft Project

Kanban

JavaScript

Java Enterprise Edition

HTML

Consolidations

Cascading Style Sheets

Autocad

Android

AJAX