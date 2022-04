Andrianaina TIANDRAZANA

Technical Manager / Tech lead JAVA JEE

Fort de 10 années d'expérience, j'ai eu l'opportunité d'intervenir dans des grands projets JAVA JEE, SOA en tant qu'architecte ou expert technique et Scrum Master dans des projets Agiles.



Je suis plus spécialisé dans les technologies suivantes : Front (JSF, Spring MVC, Struts, etc..), SOA (JAX-WS, JAX-RS), Spring, Hibernate, EJB3



Actuellement, je suis de près le monde Node JS : NPM, Bower, gulp, Angular JS, la conténarisation et Orchestration (Docker, Swarm/ Kubernetes), Cloud (MS AZURE)



Mes compétences :

GED

Business Process Management

Dématérialisation

Architecture SI

Hibernate

Spring security

Enterprise JavaBeans

JasperReports

Spring Framework

Java EE