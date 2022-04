Mathématicien de formation, je me suis spécialisé en Systèmes d'Information et Management de Projets.



Aujourd'hui, je continue à élargir et à mettre à jour mes compétences dans le domaine des technologies numeriques et Systemes Embarques



Prêt à relever de nouveau défis, je me positionne sur des postes d' Ingénieur Management de Projet .