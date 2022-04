Gimenez GUILLAUME

Au cours de ma dernière expérience au sein de Fermentalg, j’avais en charge le pilotage des opérations de maintenance préventive et curative des installations.Cette gestion s’articulait autour de trois axes :

· Maintenance :

J’ai réalisé une analyse fonctionnelle du besoin pour la mise en place d’une GMAO, et j’effectuais un rapport d’activités mensuel pour le PDG. Je faisais le suivi des contrats de maintenance (compresseurs, GE, onduleurs,…). A l’aide des services Achat et Juridique, nous avons défini et mis en place une procédure de réception et qualification des équipements. Enfin, je pilotais le budget du service.

· Encadrement :

J’avais en charge la planification, l’organisation et le suivi du travail de l’équipe des techniciens. J’ai aussi commencé des recrutements car l’entreprise est en plein développement et l’équipe devait monter en puissance.

· Travaux neufs :

J’effectuais la rédaction des cahiers des charges techniques correspondants aux besoins. Je réalisais la maîtrise d’ouvrage, et/ou la maîtrise d’oeuvre selon la taille des travaux à réaliser.



Mes compétences :

ISO 14001

ISO 9001

Lean Management

FDA

Lean manufacturing

PMI

Pharmaceutical industry

Project management

Problem solving

Maintenance

GMAO / GPAO