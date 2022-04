Muriel SERGENT

Bac+5 en Informatique de gestion (Master 2 Projets Informatiques et Stratégie d’entreprise : 2011),

maîtrise de l’anglais.

Rigoureuse, organisée. Bonne gestion des priorités.



Mes domaines de compétences:



♦ Qualification logicielle (AxaBanque et Viastorage):

o Rédaction de plans de tests

o Conception, valorisation et exécution des scénarios

o Automatisation des tests (Analyse du besoin, conception de scripts, exécution)

o Ouverture et suivi de fiches d’anomalies

o Reporting



♦ Autres Fonctions MOA :

o Etude préalable pour le projet coffreo de la société Viastorage

o Expression de besoins: recueil des besoins pour le coffre-fort numérique coffreo, pour les

sites internet d’un organisme de formation (Math-Action) et de maisons d’hôtes

o Rédaction de documents (cahier des charges, spécifications fonctionnelles détaillées,

plans de tests, supports de formation)

o Analyse de l’existant fonctionnel

o Conduite du changement : formation des utilisateurs (Math-Action)



♦ Fonctions MOE :

o Mise en œuvre et développement d’applications dans le cadre des projets universitaires :

Langages et outils : C, Java, PHP, HTML, VB.net, Access



♦ Management :

o Encadrement d’équipes de 7 à 11 personnes (Groupe Carrefour)

o Conduite de réunions

o Conduite d’entretiens



♦ Gestion d’un centre de profit

o Gestion : commandes, assortiment (3000 références), compte d’exploitation (6,5 millions

d’euros)

o Merchandising : implantations des rayons