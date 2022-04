Muriel SERGENT

• Stratégie marketing : participation à l’élaboration de plans marketing et à la définition de plans d’action. Développement des outils d’aide à la vente (supports de présentations et de communication) et activités numériques.

• Suivi de projets : création d’identité visuelle et de sites internet, plans media, opérations de marketing direct, veille internet, développement des outils CRM, organisation d’événementiels (salons, conférences, séminaires…)

• Support Client : gestion de bases de données, participation aux réponses d’appels d’offres, relation avec la clientèle (développement et mise en place de reporting, diffusion des informations)

• Community management : social CRM, SEO, statistiques...

• Compétences financières et juridiques





Mes compétences :

Customer Relationship Management

budgets

Management de projets

Community management

Marketing

SEO

SMO

web analytic

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Evènementiel