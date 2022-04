L'art de la réussite consiste à s'entourer des meilleurs.



Chef de mission dans un cabinet d'expertise comptable ;

Tenue et la révision de la comptabilité de entreprises de différents secteurs, de profession libérales.

Maitrise de différents logiciels de comptabilité et de télé-déclaration fiscale

Planification des activités et gestion des équipes



Mes compétences :

Gestion

Techniques de communication interpersonnelle

Comptabilité

Fiscalité

Finance