Etudiant en master2 spécialité Ingénierie des Systèmes Electroniques Embarqués à l’Université de Bordeaux 1 à la recherche d’un stage de fin d’étude d’une durée de 4 à 6 mois (à partir du mars 2014 au septembre 2014)



Mes compétences :

JAVASCRIPT

SQL

C/C++

JAVA

XML

C#

HTML

SWING

Linux embarqué

VHDL FPGA et Matlab

Réseaux et Sytèmes