Andrianiaina ZOARILANDY

Titulaire d'un Master en Sciences de l'Environnement, je suis un passionné dans ce domaine. j'ai continué mes études à l'Université d'Antananarivo en DESS-SE. Sur le plan professionnel, j'ai d'abord occupé le poste de Chargé de mission pour la valorisation des déchets de fruits et responsable de la station d'épuration des eaux usées (STEP) avant d'être Assistant de Chargé de Développement Agriculture Biologique dans l'industrie Agroalimentaire HavaMad. J'ai par la suite poursuivi ma carrière professionnel toujours dans de la certification, mais cette fois celle de Rainforest Alliance chez Ramanandraibe Exportation. Animateur, Formateur et Éducateur au Centre Culturel et Éducatif à l'environnement. Dynamique et rigoureux, je suis une personne pleine de volonté, d'énergie et de ressource.



Mes compétences :

Gestion et Valorisation des déchets

EIE

Inventaire Faunistique et Floristique

QHSE

Épuration des eaux usées industrielles

Démarche de Certification Biologique