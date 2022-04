Andrianina RAKOTOARIVAO

Bonjour,



Je m'appelle Andrianina, j'ai 30 ans.



J'ai travaillé pendant 10 ans, en tant qu'Agent Reprographie.



Actuellement j'ai choisis de faire une reconversion professionnelle pour devenir Assistante de Direction, afin de nouvelles activités plus variées et avoir plus de perspectives d'évolution professionnelle. D'où mon projet de formation et de reconversion.



Mes compétences :

Adobe Creative Suite

Microsoft Office

Acrobat Pro