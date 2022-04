Andrianina RAZAFIMBAHINY

Mes compétences :

Classer des documents

Comprendre le besoin d'une personne

Utiliser les logiciels bureautiques

Tenir une caisse

Editer un bulletin de paie

Organiser et gérer des événements

Prendre des risques lorsqu’il le faut

Suivre des instructions

Prendre des décisions et assumer

Conseiller les gens

Bien travailler avec les autres

Faire preuve de tact et de diplomatie

Etre créatif

Savoir écouter attentivement

Expliquer des choses aux autres

Etre courtois et sociable

Etre exigeant lorsqu’il le faut

Faire preuve de patience

Relationnel

Comptabilité

Recrutement