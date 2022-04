Andrianjafy RAMAROKOTO

Cadre administratif et financier expérimenté, polyvalent et bilingue, titulaire ; titulaire du Master II en Commerce International (Bac +5), délivré conjointement par l’IAE de Poitiers et l’INSCAE - Madagascar, et du diplôme de DSSC (Bac+3) option comptabilité, délivré par l’INSCAE – Madagascar j’ai 22 années d’expériences professionnelles.



Mes domaines de compétences : comptabilité, comptabilité analytique, gestion financière, contrôle de gestion, fiscalité, logistique, coordination, pilotage et gestion de projets, gestion budgétaire.



Je suis à la recherche d'un poste de DAF ou DGA au sein d'une organisation de grande envergure à Madagascar ou en Afrique



Mes compétences :

Finance

Budgétisation

Comptabilité

Gestion de projet

Organisation