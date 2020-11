Ratovonjanahary ONIARISETRA

Sortant de l'Ecole Supérieure Agronomique de l'Université dAntananarivo en 1995,

Consultant de l'Institut de la Vanille de Madagascar et du CIRAD,

Responsable de culture de la plus grande ferme de Géranium de lOcéan Indien (SODICROIVAL) jusqu'en 1997.

La formation en commerce international au CTPCI (Ministère du Commerce et de la Concurrence) suivi d'un stage pratique à lîle Maurice, et le stage effectué chez Southern Western Petrolium à (Forth Worth Dallas USA) ont basculé complètement mon carrière professionnel dans le Management d'entreprise: Montage et direction de la société Mijico-Madagascar (entreprise franche), création de la société et la gérance d'Autotrans Madagascar (secteur Maritime),la gérance de la société Jet-Motors et la société Genius-Motors ( Importation de véhicules et matériels BTP),l'exportation des produits locaux (BRAMICO), la recherche et lexploitation de carrière minier de Calcite bleue (MIC), le sondage pétrolier et minier depuis 2011 ( HSE Manager de TG Drilling) travaillant pour le compte de LEMURA LTD, QMM, EAX-AFREN..., Gérant SEDACO sarlu Import-Export



Mes compétences :

Distribution

Export

Import

Import Export

Management

Management d'entreprise

Marketing

Sociologie

Transit

Transit maritime

Well Drilling

develop operational plans

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Manage the finance

Fire Protection

Ensure maintenance

Audit