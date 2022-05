Malandy, le premier concept de restauration rapide aux racines bien malgaches.



Malandy bouscule les habitudes en alliant les concepts modernes de la restauration à lla tradition culinaire malgache.



L’ensemble des plats proposés par Malandy sont des produits de consommation de masse des Malgaches mais dont le goût et le présentation ont été remis au goût du jour pour être en phase avec l’époque où nous vivons.



L’urbanisation croissante d’Antananarivo ces dernières années a entraîné une insatisfaction des travailleurs citadins quant à la diversité des offres de restauration à proximité du lieu de travail. Malandy a été surtout créé pour satisfaire les besoins de cette tranche de la population urbaine, en quête de restauration décente malgré ses activités quotidiennes.



Les menus proposés par Malandy vont du petit déjeuner au déjeuner et aux en-cas.



Notre point de vente est situé à Antaninandro, à 5 mn du centre-ville, entre le pont d'Ambatomitsangana et l'Hotel les 3 Métis...



Rejoignez nous également sur Facebook http://www.facebook.com/malandymadagascar



E-mail : malandy.madagascar@gmail.com



Mes compétences :

cooking

Cuisine

Fast food

Food

I-DEAS

Ideas

Partnership

restaurant

restauration

Restauration rapide