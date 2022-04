Elysa VELONJARA HO YEW SANG

Ai etudié une filière que j'adore Marketing- communication, management et commerce. Polyvalente, avec une bonne capacité d'adaptation je suis curieuse de nature,dotée d'un bon relationnel,intègre et honnête. Passionnée de nouvelles technologies, j'aime également tout ce qui touche à la mode (stylisme et deco), l'art (danse modern'jazz, dessin&graphisme,...) mais aussi au bien être (cosmétique, médecine naturelle et traditionnelle). Avec du temps,je particpe à des actions de bénévolat et à long terme voudrais bien travailler pour des missions humanitaires.J'adore voyager,donc me déplacer dans mon métier serait mon idéal.



Mes compétences :

Commercial

Marketing

Marketing du tourisme

Négociation

Tourisme

Vente