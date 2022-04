Andrianjafy SALOMON

Diplômé ingénieur en électronique à l’École Supérieure Polytechnique d’Antananarivo, spécialisation informatique appliquée. Maîtrise les langages de programmation ainsi que le cycle de développement des logiciels. Familier avec les outils et techniques d’infographie. Intérêts envers l’imagerie de synthèse et les systèmes informatiques temps réel. Débordant d’énergie, perfectionniste et méthodique, sens aigu de la responsabilité, bonne capacité d’analyse. Grande autonomie et hautement autodidacte. Trilingue.



