Lauriane SALOMON

Diplômée d'un Master en Marketing et Management International, j'ai intégré la société GI WEB en mars 2011 en tant que Responsable Commerciale.



Présentation de GI WEB :

GI WEB, agence de communication exclusivement réservée aux cabinets dentaires, propose des outils à la pointe de la technologie pour vous permettre de répondre aux besoins et enjeux de votre cabinet :

• Améliorer ou moderniser l’image de votre cabinet,

• Augmenter et maîtriser votre chiffre d’affaires,

• Recruter de nouveaux patients ou une patientèle haut de gamme, la fidéliser,

• Valider vos plans de traitement et développer des soins à forte valeur ajoutée.



1 - GI WEB : UN SITE INTERNET POUR VOTRE CABINET

Les points forts de nos sites internet :

+ de 300 combinaisons graphiques pour personnaliser votre site.

+ de 170 fiches infos patient rédigées par un comité scientifique de dentistes.

+ de 70 animations 3D réalisées en interne par notre studio de création vous permettent d’expliquer des plans de traitement complexes.

Un interlocuteur unique : Un chargé de clientèle gère de A à Z votre site internet si vous n’avez pas le temps de vous en charger.

Une plateforme de communication pour vos patients : Une newsletter trimestrielle, des e-cards, la possibilité de faire des e-mailing.

www.gi-web.fr

2 - GI VISION : module d’animation en salle d’attente

GI VISION est en effet un outil idéal pour valoriser l’image de votre cabinet en interne, présenter les cas cliniques réalisés, sensibiliser vos patients à leur futur traitement et les détendre grâce à des actualités.



Vous pouvez visualiser une boucle pédagogique en cliquant sur le lien ci-après : http://www.gi-web.fr/fr/gi-vision/qu-est-ce-que-gi-vision/



3 - GI PRINT : la gestion de la communication globale de votre cabinet

Outre votre site internet, nous vous proposons des outils personnalisés pour la communication globale de votre cabinet (support print : cartons de rendez-vous, flyers, pochettes à rabats, magazine Dental news)

http://www.gi-web.fr/fr/gi-print/choisissez-vos-supports/





