Jeune Ingénieur du Génie Civil, ayant 8ans d'expériences professionnel.Durant mes parcours professionnels,j'ai déjà travaillé au sein des Bureaux d'études et Entreprise de Construction.



Diplômé d’Ingénieur du Génie Civil, Diplômé de Technicien Supérieur en Bâtiments, je justifie d’une

solide expérience dans le management de projet, conception et études (calcul des structures,...) des divers projet de construction et en reporting.



Les missions variées auxquelles j’ai participées durant mon parcours professionnel m’ont permises

de confirmer mon intérêt et mon expérience dans le domaine du Génie Civil.



ANDRIANJAKA RAMAROSON



Mes compétences :

Génie civil