Andrianjatovo JEAN

-maîtrise des techniques suivantes: électricité, mécanique générale, froid et conditionnement d'air, hydraulique énergétique, énergie solaire, énergie éolienne, le biogaz

-chef de chantier (électricité)

-responsable de maintenance industrielle (électromécanique,électrique, pneumatique, hydraulique)

-entretien, maintenance, et installation des appareils médicaux (radiographie, scanner, échographie),des marqueuses industrielles (MARKEM-IMAJE) et des imprimantes et copieurs.



Mes compétences :

Installation électrique - Electromécanique -Energé