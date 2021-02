Gabriel LAMARQUE

Véritable passionné de NTIC depuis mon plus jeune âge, jai dabord eu un cursus scolaire en électronique jusquau bac+2.

Puis sen suive un peu plus de 10ans de carrière avec, pour les grandes lignes : une partie de mon expérience professionnelle à létranger (Maroc, Canada/Québec et République du Congo) ; une évolution dans les postes occupés pour passer de technicien à responsable de département voire responsable dagence en passant par responsable technique ; et un domaine de prédilection : le Print (MPS/Bureautique).

A mon retour en France en 2013, ma diversification sopère pour atteindre la reprise de mes études en alternance pour un diplôme niveau bac+4 de Responsable en ingénierie Système et Réseau après, notamment, une année passée à mon compte.

Depuis jai occupé un poste dIngénieur Informatique pour être actuellement Responsable dactivité.

Aujourdhui établi de façon durable à Toulouse, avec ma femme et mes deux enfants, jai comme ambition de continuer à apprendre chaque jour de mon métier sans cesse en évolution tout en occupant un poste à cheval entre le management deffectif et le management de projet, deux sujets qui sont devenus de véritables moteurs de ma réussite.