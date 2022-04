Aurélie BOISNEL

Je possède des diplômes dans le domaine du secrétariat (BEP secrétariat, BAC STT ACA), une formation d'auxiliaire de santé animale (option NAC) et un niveau de BTS informatique de Gestion (option DA).



Je suis quelqu'un qui aime les défits et ne baisse jamais les bras. Le travail ne me fait pas peur et j'aime aller au bout des choses. J'aime apprendre et faire de nouvelles expériences. Je ne juge jamais sans connaître.



Mes compétences :

Informatique

Secrétariat