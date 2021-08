Arnaud LALANDE

Consultant en Bilan de Compétences





Formation et intégration de solutions informatiques

Technique de vente et relation client

Techniques métiers GSA, GSS : Démarque, mise en rayon, accueil-caisse,

Tutorat, Management Opérationnel

Création de modules E-Learning : Rapid Learning et Modules Interactifs

Audit

Bureautique et Informatique





Secteur Automobile

o Déploiement dune tablette dédiée aux receptionnaires, dans un environnement de conduite de changement

o Accompagnement dans la relation client lors des réceptions des véhicules.

o Accompagnement des équipes APV dans l'objectif d'augmenter les KPI (marque premium automobile)

o Audit du circuit client afin d'accueillir une marque premium dans un réseau de concession

o Certification d'un programme APV orienté Expérience client.



Secteur Grande Distribution

o Déploiement du concept drive, formation dispensée aux managers et aux équipes

o Formations Métiers - Ecole d'une enseigne GSS.

o Présentation dune tablette métier dans un environnement de conduite de changement en plénière.

o Animation & Formation de télévendeuses dans le cadre dune modification de poste.



Mes compétences :

Formation

Distribution