Thierry GUES

38 ans, délégué pharmaceutique Expert en orthopédie chez Gibaud.



J'ai débuté comme Vendeur Expert sédentaire dans le domaine du sport et de la mode durant 10 années, je me suis dirigé ensuite dans le secteur de la santé pour promouvoir des produits dédiés aux traumatismes du sport.



Fort d' une formation de délégué pharmaceutique réussie et de différentes expériences de délégué pharmaceutique, j'ai acquis une expérience et une très bonne expertise des différents marchés de l' industrie pharmaceutique et également une connaissance des acteurs de la chaîne de la santé (pharmaciens, médecins, orthopédistes, phlébologues, pneumologues, etc.)



Mes différentes expériences m' ont permis de démontrer toute ma volonté et ma culture du résultat qui m' ont amené à me positionner rapidement en leader auprès des équipes commerciales.



Mon projet professionnel :

Prendre un poste d'encadrement en tant que Directeur Régional sur le secteur du Sud Ouest.