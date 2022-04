Andrianjohary RAKOTOMANGA

Économiste et financier de formation, je travaille actuellement dans le secteur énergie et dirige une équipe pluridisciplinaire pour (i)l'élaboration des plans directeurs électricité (production, transport et distribution) et de la tarification, (ii)la négociation des PPA avec des promoteurs privés. Mon métier m'a permis d'avoir des relations professionnelles avec les autorités locales( Ministères et les organismes rattachés) et avec l'équipe des bailleurs de fonds (Banque Mondiale, BEI, BAD, BADEA, AFD, KFW,....) Mon souhait est de pouvoir apporter et de développer mes compétences aux services de l'énergie.



Mes compétences :

Économiste