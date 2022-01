Henri BOYE

Ecole Polytechnique, ENPC, INSTN



Consultant indépendant en énergie, depuis 2015.

énergies renouvelables, électrification, energy efficiency, eau, water energy nexus,



Grande expérience internationale

Très bonne connaissance des pays africains et Méditerranéens

(Bénin, RDC, Sénégal, Maroc, Tunisie, Algérie, Cameroun, Togo, RSA, Burkina Faso, Mali, Niger, Congo, Cote d'Ivoire, Egypte, Liban, Jordanie, Haiti, Kazakhstan, pays d'Asie et Amérique Nord et Sud)



2007 à 2015 CGEDD Ministère de l'écologie, développement durable et énergie, Coordonnateur du Collège énergie et Climat

Ingénieur général des Ponts, Eaux et Forêts

Président du projet national de recherche EMACOP (Energies Marines côtières et Portuaires)

Toutes énergies, énergies renouvelables, énergies marines, solaire, éolien, géothermie,

environnement, energy efficiency,

1986 à 2007, Détachement à EDF

Afrique et Méditerranée. Ancien Directeur Afrique à EDF

Délégué général au Maroc. 1997 à 2004

Président de TEMASOL (électrification en solaire)



Ex Président du Club Alpin Français de Casablanca.

Plan Solaire Méditerranée.

Désalinisation de l'eau.



1973 à 1985, Ingénieur des Ponts et Chaussées

Energie, Narrages, Programme nucléaire, lignes électriques

Agence pour les Économies d'Énergie

Sureté Nucléaire au Ministère de l'Industrie.

Rapporteur en Commission des Marchés de EDF, RTE et ERDF



Vie associative :

Président de l'IFRADD Array



CA de blueEnergy

ex président du CAF de Casablanca

Électriciens sans frontières

OME Observatoire Méditerranéen de l'Energie



Nadalhan Maison dhôtes en Languedoc





Mes compétences :

Énergies renouvelables Photovoltaïque, éolien, hydroélectricité

Réseau, smart grids, aspects juridiques, économiques et financiers, contrats, conduite d'équipes, team leader,

Évaluateur européen,

Grande expérience de la communication,

Nombreux article