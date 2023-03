Marc SURGERS

CONSEIL ET ASSISTANCE EN ORGANISATION ET SYSTEMES D’INFORMATION



Expertise organisationnelle : assistance à maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre

- Evolution du SI : stratégie et planification à moyen et long terme ; définition, organisation, direction fonctionnelle et direction de grands projets ; rédaction d’offres

- Organisation de services et fonctions : fonction informatique, contrôle de gestion

- Conduite du changement et relations sociales



Expertise métier

- Ressources humaines (secteur privé et secteur public)

- Contrôle de gestion

- Institutions de retraite et de prévoyance ; logistique

- Comptabilité administrative

- Code des marchés publics