Marie GRALL (ROSEC )

Chers dirigeants et managers d'avenir,



INNOVEZ pour créer de la valeur ajoutée et de l'emploi

REDUISEZ VOS COUTS

OPTIMISEZ VOTRE ORGANISATION ET PROCESS

EXCELLENCE OPERATIONNELLE



en misant sur vos forces vives

"Notre engagement" APS



Anticipation

Propositions

Satisfaction du client

SOLUTIONS RAPIDES ET ADAPTEES A VOTRE METIER ET CULTURE

ROI ASSURE

Chers PDG, DG et dirigeants,

Comme Yves LE CRENN, Monique RANOU, Fernand LE BORGNE, Patrick SOISSON, Serge LE POSTEC, Christian PRUNIER, MEABAN, SOFRAL, ORANGE, DANONE, SICO, CANON ......appelez SGM 4.0 et faites le:

CONCEPT UNIQUE AU MONDE

Business model moderne évolutif et très original

Retour sur investissement RAPIDE



Dans un contexte international et une société en transition numérique , nous accompagnons depuis 20 ans et avec succès les dirigeants d'entreprise dans leur développement.



Nos connaissances, expériences et qualités personnelles font que notre travail en co-production étroite avec nos clients génère une amélioration nette de la situation financière de l'entreprise. la santé au travail, son impact environnemental et sa marque employeur si importante aujourd'hui pour pérenniser ses activités.



Pour ce faire, nous mettons à profit notre expertise reconnue par nos clients depuis 19 ans en management stratégique innovant opérationnel social en national et à l'international.



Nous vous accompagnons aussi dans la construction de nouveaux sites industriels du futur suite au développement de votre entreprise avec notre aide.



3 sites à aujourd'hui avec belle architecture, numérisés avec bon sens , agréables pour les salariés, 2 en France et un en Russie.





Développement durable

Nouvelles activités, économie circulaire

Accompagnement des créateurs d'entreprises

Nouveaux produits, nouveaux marchés

Nouvelles formations sur simulateurs Aibus A320



A votre écoute pour toute information complémentaire,



Marie GRALL

Cabinet SGM " Stratégie gagnante du manager "

Management stratégique adapté

à la culture de chaque entreprise

"créons VOTRE avenir ensemble"

NOUVEAUTE 2020

FORMATION DIRIGEANTS ORIGINALE SUR SIMULATEUR AIRBUS A320. GAMIFICATION

Un simulateur de vol, Airbus A320, au service de la formation en entreprise.



Quelle relation peut-il y avoir entre le management d’entreprise et le pilotage d’un avion de ligne ?

Au delà du plaisir de piloter un avion de ligne, être à la place du commandant de bord demande une maîtrise de tous les instants.



Tel un manager, vous serez confrontés à des situations connues, ou inconnues qu’il faudra gérer de manière optimale, impromptue pour atteindre votre objectif : Piloter l’avion, manager votre entreprise. Il y a un le lien entre le pilotage d’une entreprise et le pilotage d’un avion de ligne.

Parce qu’une entreprise dépend des acteurs qui la composent, SGM 4.0 met à leur disposition un concept innovant et unique, pour maîtriser les techniques de management, le changement, la gestion de projets innovants techniques et organisationnels et autre thème sur mesure.

Pour des formations de 3 à 6 personnes. Possibilité de financement par les OPCA



2015 EKLEKTIKK BOOSTER ECONOMIQUE

Observatoire économique pragmatique, EKLEKTIKK booste l'économie, les emplois et les entreprises pour le plus grand bonheur des membres et soutiens et dans la bonne humeur en chantant en musique!

lance la soli'eco'medie musicale french tech à Bordeaux. Bordo' Zik





