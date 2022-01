Eric JEANNEL

Bonjour,



Je suis à la recherche d'un poste de Contrôleur de Gestion (en priorité) ou de Logisticien en Lorraine.



Durant plus de 15 ans, jai été Contrôleur de Gestion dans des entreprises industrielles (ARCELOR MITTAL, MANOIR INDUSTRIES, GE ENERGY).



Au cours de mes différents postes, jai acquis une solide expérience dans lélaboration des budgets, lanalyse de gestion, la mise au point de tableaux de bord de pilotage, lanalyse des écarts et les recommandations aux opérationnels.

Jai également une bonne compétence dans la constitution des dossiers anti-dumping.



Lors de mon dernier poste, jai utilisé le progiciel de gestion SAP pour effectuer les bilans financiers production.



J'ai suivi une formation 'Perfectionnement en Anglais Professionnel' à l'English World Institute de Nancy courant 2014.



Autonome, organisé et volontaire, je suis disponible immédiatement.



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Fin 2008 - début 2009 : formation qualifiante de Technicien Supérieur d'Exploitation Logistique et Qualité à l'IUT de Lunéville.

Formation suivie d'un stage de Logistique et de Contrôle de Gestion dans une société de transports de Ludres (54) - > mise en place d'un certain nombre d'outils de gestion.



En outre, je m'investis beaucoup dans le monde Associatif :

* Responsable du Hub 'A LA DECOUVERTE DU MONDE ET DE SES HABITANTS' (environ 2210 membres)

http://www.viadeo.com/groups/?containerId=002n4ykwpb8884x



* Président d'AGGLO-INSERT (Association loi 1901 pour la réinsertion des cadres / techniciens / agents de maîtrise expérimentés) durant 5 ans



Mes compétences :

CONSEIL

Contrôle de gestion