Andrianomentsoa ANDY MANDA MIHAJA

J'ai en diplôme de MASTER 1 en droit privé j'ai aussi déjà fais une stage au sein de la BNI Analakely (secrétaire général,assistante juridique au service CONTENTIEUX.)

mon attribution que je fait - classement des dossiers physique et sur fichier numérique

- Examen des dossier sur le fond et sur la forme pour pour le recouvrement des prêt non rembourses

-Rédaction des lettres : lettre de mise en demeure sous caution,Requête aux fins de désignation d'un notaire,Requête aux fins de saisie arrêt et saisie conservatoire,Requête aux fins d'obtention de titre exécution,Requête aux fins d'ordonnance,lettre suite de saisie immobiliere



Mes compétences :

