Andriantsilavina RAKOTOMALALA

En quelques mots, je suis Polyvalent dans mon domaine (Développement D'application, Administration Système/Réseaux) et avec une rapide prise en main des nouvelles technologies ,tout ça me rend performant avec beaucoup de motivation et détermination pour l’atteinte des objectifs.



Mes compétences :

Windev

Développement web

MySQL

Référencement naturel

Talend Open Studio

Java

Oracle Database

Administration réseaux

Microsoft SQL Server

Administration système

Informix

HyperFile

Microsoft Windows Server